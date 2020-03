Como outros estabelecimentos em Goiás, o Shopping Cerrado anunciou, nesta quarta-feira (18), que irá suspender o atendimento de suas lojas a partir desta quinta-feira (19), pelo prazo de 15 dias. A medida é tomada em cumprimento ao decreto publicado ontem pelo governador, determinando o fechamento do comércio no Estado.

O acesso será feito pela entrada da Avenida 24 de outubro. O estabelecimento informa que está adotando todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como intensificação na rotina de limpeza, desinfecção de pontos com maior contato com as mãos e outros.

Além disso, em nota, o shopping informa que tem distribuído álcool em gel pelo empreendimento e mapeado funcionários do grupo de risco para que trabalhem de casa.

Ainda seguindo a determinação estadual, alguns serviços disponíveis no shopping continuarão funcionando, são eles:

Supermercado Cerrado: segunda-feira a sábado, das 08h às 22h; domingo, das 08h às 20h. Acesso pelo estacionamento subsolo.

Drogaria Cerrado, Lojas Americanas e Imunoclínica: segunda-feira a domingo, das 12h às 20h. Acesso pelo estacionamento subsolo, na entrada 2 e 3.

Delivery lojas de alimentação: segunda-feira a domingo, das 11h às 20h. Entrega e retirada dos itens em um ponto central localizado na DOCA 1 no estacionamento do shopping.