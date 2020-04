A sexta morte em Goiânia pelo novo coronavírus foi confirmada. Com isso, a Capital chega a seis casos de óbitos. Dessa vez, a vítima é uma mulher de 74 anos que fazia tratamento contra leucemia. Ela morreu no dia 6 de abril, mas o resultado que confirmou a infecção pelo SAR-Cov-2 só foi apresentado no último sábado (10). Este dado ainda não foi incluído na estatística da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), que deve acrescentar o número no próximo boletim, que ainda conta com cinco mortes na Capital.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), o número de casos confirmados é de 115 neste sábado (11), considerando as seis mortes. Do total de casos, 66 são homens e 49 são mulheres. De todas as confirmações, 36 precisaram ficar internadas, sendo que 19 delas em unidades de terapia intensiva. Outras 79 foram avaliadas e orientadas a ficarem em casa.

Atualmente, a SMS informa que a Capital tem 61 pessoas que tiveram evolução dos quadros e hoje são consideradas curadas, outras 40 continuam em isolamento e mais oito permanecem internadas. Do total de confirmações, quatro pessoas têm de 10 a 19 anos, 44 tem de 20 a 39 anos e 42, tem idades entre 40 a 59. Por fim, 25 tem mais de 60 anos. Desde o dia 31 de março, todos os casos registrados são apenas de transmissão comunitária.

Considerando apenas as seis mortes, quatro das vítimas são homens e duas são mulheres. Cinco tinham mais de 60 anos e apenas uma, idade menor que 40 anos, que é a técnica em enfermagem Adelita Ribeiro, que tinha 38 anos.