Uma ação contínua de fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) no Bosque dos Buritis, em Goiânia, tem levado, também, a coibição de atos libidinosos no local. Isso porque, segundo a pasta, o lixo, que inclui uma grande quantidade de camisinhas e embalagens de camisinhas, polui o solo e a água do parque, que é qualificado como uma Área de Proteção Permanente (APP).

No dia 16 deste mês, em ação de educação ambiental, a prefeitura removeu mais de 300 quilos de resíduos sólidos deixados na área de mata do bosque. A iniciativa da Amma reuniu cerca de 50 voluntários com o objetivo de evitar a poluição da unidade e a intoxicação dos animais.

A ação antecedeu os trabalhos de fiscalização no bosque, que tiveram início na noite da última quarta-feira (20), em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Na ocasião, 20 pessoas foram abordadas no local, orientadas e liberadas.

Um vídeo institucional da gestão municipal gravado no decorrer da operação revela a presença de motos e viaturas da GCM no bosque. Cerca de nove pessoas são mostradas de costas em um dos momentos do vídeo. Parte das filmagens foi feita com o uso de um drone.

Segundo a Amma, o bosque se tornou, nos últimos anos, ponto para práticas sexuais, especialmente após as 22h. A agência revela que mais de 3 mil preservativos e embalagens de preservativos foram retirados do local somente neste ano.

A pasta alerta que, além da própria poluição do bosque, estavam ocorrendo casos frequentes de intoxicação de animais que tentavam ingerir o lixo descartado irregularmente. Diante disso, a pasta iniciou intervenções como panfletagem e instalação de mais lixeiras, além dos mutirões para remover os resíduos deixados na área de mata do bosque.

Da semana passada para cá, as ações noturnas têm sido realizadas em dias alternados, ora com a presença da GCM, ora com a presença da Polícia Militar. Algumas pessoas com passagem por tráfico e quantidades consideráveis de drogas ilícitas foram levadas para a Central de Flagrantes, mas, em geral, os abordados são advertidos e liberados.