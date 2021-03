Cidades Setor funerário em Goiás teme colapso com aumento de mortes por Covid-19 Em Goiás, as mais de 200 empresas do setor temem a falta de matéria-prima para a confecção de urnas

Como se não bastasse a ausência de despedidas de entes queridos abatidos pela Covid-19, famílias brasileiras correm o risco de assistir um colapso também no setor funerário. O alerta foi feito na semana passada em carta aberta às empresas do segmento pela Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário (Abredif). Em Goiás, as mais de 200 empresas do set...