Cidades Setor de reciclagem avança mesmo sem licenças Em Aparecida de Goiânia, número de empresas cresce mas apenas 20% operam de forma regular junto ao órgão ambiental. Na capital, só 12 estão com processo na Amma

O número de empresas na área de reciclagem com as devidas licenças ambientais exigidas para funcionamento legal não necessariamente contempla a realidade das que estão em operação na grande Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, por exemplo, dados da Secretaria da Fazenda do município apontam existir 284 empresas ativas cadastradas com classificação de atividade econômica relac...