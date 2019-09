Cidades Setembro Amarelo: conheça e entenda a campanha de prevenção ao suicídio Ações promovidas no mês buscam conscientizar as pessoas e dar destaque a centros que oferecem ajuda

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É neste mês que ações em diferentes esferas sociais buscam promover a saúde mental e dar destaque a centros que oferecem ajuda a quem precisa. O mês foi escolhido em razão do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, celebrado todo ano em 10 de setembro. A data é orga...