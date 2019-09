Cidades Setembro Amarelo: campanha oferece apoio na prevenção do suicídio; veja programação em Goiânia Mês tem ações contra o autoextermínio que visam a conscientizar sobre a questão. Estado realiza levantamento inédito sobre o assunto para elaboração de respostas

Está em vigor desde julho a Lei 13.819/2019 que instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, obrigando as notificações compulsórias. A norma veio para regulamentar ações já desenvolvidas por órgãos públicos e organizações do terceiro setor que apontam essas situações como uma séria e preocupante questão de saúde pública. Estatística do Corpo de Bom...