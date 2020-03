Cidades Sete são denunciados pelo MP-GO por suspeita de desvio de pagamento de fianças Ao todo foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e dois de prisão contra policiais nas cidades de Nova Crixás e Mundo Novo, no entorno do Distrito Federal

Sete pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por crimes cometidos em delegacias nas cidades de Nova Crixás e Mundo Novo, no Entorno do Distrito Federal. Entre os supostos envolvidos estão dois policiais civis e um militar. As denúncias são resultado de uma operação que envolveu o MP-GO e a Corregedoria da Polícia Civil, feita no último dia 1...