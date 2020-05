Cidades Sete pessoas são presas por prática ilegal de motocross no Parque Estadual da Serra Dourada Prisões foram frutos de uma operação de fiscalização conjunta realizada pelas secretarias estaduais de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável

Sete pessoas foram presas, no domingo (10), por prática ilegal de motocross no Parque Estadual da Serra Dourada (PESD), na Cidade de Goiás. As motos utilizadas por eles foram apreendidas e os autos de infração somam R$ 10,5 mil. As prisões foram frutos de uma operação de fiscalização conjunta realizada pelas secretarias estaduais de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Susten...