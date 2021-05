Cidades Sete pessoas são indiciadas por venda ilegal de remédios para pacientes de Covid-19 em estado grave Investigação apontou que suspeitos chegavam a comercializar uma seringa de medicamento por até R$ 12 mil; potenciais compradores eram encontrados pela internet

Sete pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) pelo comércio ilegal de remédios utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19 e em estado grave. Os suspeitos chegavam a vender uma caixa de com quatro seringas de um medicamento por R$ 48 mil, preço seis vezes acima do convencional. Os indiciamentos são resultado da Operação Nisi F...