Cidades Sete já morreram em operação que apura supercampo de plantação de maconha em Niquelândia Ação das polícias Civil e Militar prendeu mais sete envolvidos no caso. Até agora, 12 toneladas de droga, entre plantação e entorpecentes prontos para venda já foram apreendidos

Seis pessoas morreram na manhã desta sexta-feira (31) em Niquelândia em suposto confronto com a Polícia Militar (PM) em operação contra o tráfico de drogas que já dura cinco dias. Nesta quarta-feira (30), outra pessoa perdeu a vida quando militares do Comando de Operações de Divisas (COD) chegaram à área de plantação da droga e foram recebidos a tiros, de acordo com a...