Cidades Sete estão desaparecidos em desabamento em Fortaleza Terceira vítima foi confirmada no final da tarde desta quarta-feira (16)

O coronel Luís Eduardo Soares de Holanda, comandante do Corpo de Bombeiros, confirmou, no fim da tarde desta quarta-feira (16) a terceira morte no desabamento do Edifício Andrea, localizado no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Holanda está à frente dos grupos de resgate e disse em coletiva à imprensa que sete pessoas continuam desaparecidas. Dentre os três morto...