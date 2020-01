Cidades Sete celulares são apreendidos no Presídio de Catalão Os aparelhos foram arremessados por cima do muro da unidade dentro de um pacote em direção a uma das alas da penitenciária, mas um agente prisional impediu que chegasse até os presos. O suspeito fugiu e não foi identificado

Sete celulares foram apreendidos no Presídio de Catalão, no Sudoeste de Goiás, na tarde desta quinta-feira (2). Os aparelhos foram arremessados por cima do muro da unidade dentro de um pacote em direção a uma das alas do local. De acordo com a coordenação regional, um agente prisional plantonista conseguiu perceber a ação e impediu que os eletrônicos chegassem até os...