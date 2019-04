Vida Urbana Sesc realiza exames preventivos gratuitamente a mulheres em Aparecida Expectativa é que seja atendido cerca de 30 pacientes por dia até julho

O Senac do Jardim da Luz em Aparecida de Goiânia, recebe até julho o projeto Sesc Saúde da Mulher, com intuito de promover exames gratuitos de prevenção. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das 8h às 17h e os agendamentos poderão ser feitos pelo telefone: (62) 9 9980-0983. A expectativa do projeto é que seja atendido cerca de 30 pessoas por dia para realiz...