Cidades Sesc Goiás oferece curso online para gestantes, com duração de quatro dias Aulas abordam as principais fases da gestação e contam com diferentes profissionais da saúde

Estão abertas as inscrições para o curso Sesc Cegonha, que acontece virtualmente e aborda conteúdos sobre a gestação, tais como sinais de trabalho de parto, cuidados pós-parto, adaptação à nova rotina, primeiros cuidados com o bebê e amamentação. As aulas serão ministradas por diferentes profissionais da saúde, entre os dias 16 e 20 de agosto. As famílias partic...