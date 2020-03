O Serviço Social do Comércio em Goiás (Sesc Goiás) comunicou, nesta sexta-feira (13), o cancelamento de todos os eventos com aglomeração pelos próximos 30 dias. Isso inclui shows, apresentações culturais e palestras.

A suspensão começa a valer na segunda (16). As atividades escolares e esportivas, porém, serão mantidas. A instituição explicou que a medida serve como uma maneira de ajudar na contenção do avanço do coronavírus.

O Estado de Goiás declarou, na quinta-feira (12), estado de emergência de Saúde Pública, após a confirmação de três casos de contaminação. Desde então, atividades com aglomerações têm sido reavaliadas em Goiás.