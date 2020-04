O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Organização Social que já faz a gestão do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), está habilitada para fazer a gestão do Hospital de Campanha e Enfrentamento ao Coronavírus de Itumbiara. A declaração de dispensa de chamamento público foi publicada nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial do Estado, mas tem data do dia 24 de abril. Agora, a OS escolhida deverá preparar a unidade para possíveis atendimentos na cidade de pacientes que possam estar contaminados com o SARS-Cov-2, mas ainda não existe previsão para início.

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que a publicação no Diário Oficial visa a formação de parceria com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no Hospital de Campanha, implantado nas dependências do Hospital e Maternidade São Marcos, em Itumbiara. Mas ainda não foi divulgado quais os critérios usados para a seleção do INTS, mas que, em breve, estes dados serão disponibilizados. Com este tipo de chamamento, a intenção é agilizar o processo para abertura da unidade.

O Hospital e Maternidade São Marcos havia decretado falência há cerca de cinco anos e estava fechado. Por este motivo, para passar a atender pacientes precisará passar por alguns reparos na estrutura física. Apesar de não haver data para início das atividades, o governo estadual espera que essa e as outras unidades estadualizadas em lei de 16 de abril estejam prontas até a metade do mês de maio.

O contrato com a OS INTS tem prazo de 180 dias. Neste período o estado pagará R$ 8,4 milhões por mês para todos os serviços, contratações e aparelhamento. O total do contrato é de R$ 50,7 milhões. No projeto consta que serão disponibilizados, neste período, 200 leitos, sendo 170 de enfermaria e 30 de terapia intensiva, para casos mais graves. Além disso ainda será necessário mobiliário, equipamentos e enxovais, assim como formação de equipe, capacitação e treinamento para entrar em funcionamento. A direção da OS informou que os detalhes deverão ser finalizados esta semana.

Esta unidade foi estadualizada pela justiça no início de abril, depois que a Procuradoria-Geral do Estado buscou na justiça essa apropriação. No dia 6 de abril o POPULAR mostrou que a justiça entendeu que esta é uma unidade que deve ser utilizada no atendimento aos pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) no período de enfrentamento à pandemia. A decisão da última sexta-feira (3) é do juiz Sílvio Jacinto Pereira.

Anteriormente, a Justiça já havia decidido pela rescisão da sociedade civil do hospital, onde o patrimônio imóvel doado pelo Estado deveria ser utilizado no atendimento aos pacientes carentes. No entanto, a sentença determinava a reversão do hospital para o Estado com o dever de cumprir os prazos de vigência dos contratos de aluguel referentes a particulares que a direção, irregularmente, havia instalado em suas dependências, o que inviabilizaria o uso imediato da unidade pelo Estado de Goiás.

Com o recurso apresentado pela Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e do Meio Ambiente e da Procuradoria Regional de Itumbiara, foi decidido o retorno do prédio hospitalar ao Estado, possibilitando a realização de novas políticas públicas de saúde de maneira urgente. A SES-GO informou que a ideia é organizar estruturas em diferentes regiões do Estado, para descentralizar os atendimentos dos principais centros de atendimento, evitando problemas no sistema de saúde. Existe previsão de mais leitos em Jataí (100 leitos), Porangatu (60 leitos) e São Luís de Montes Belos (50 leitos), além dos hospitais de Anápolis (que pode chegar a 300 leitos) e Águas Lindas (200 leitos).