A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) diz que tem dialogo constantemente com os municípios para que as notificações de casos confirmados de Covid-19 sejam corretamente enviadas junto aos bancos de dados do Ministério da Saúde e, assim, o boletim epidemiológico estadual, que é feito a partir deste sistema nacional, esteja com os números corretos de pessoas comprovadamente infectadas pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Nesta quarta-feira, O POPULAR mostrou que mais de 400 casos que constavam na somatória dos boletins municipais na segunda-feira (18) não estavam computados no boletim estadual divulgado no mesmo dia. As prefeituras ouvidas pela reportagem dizem que falhas no sistema nacional dificultavam a atualização dos casos e elencaram uma série de outros problemas que poderiam levar à divergência encontrada. Na ocasião, os boletins dos municípios apontavam para mais de 2,1 mil casos, enquanto o Estado afirmava haver cerca de 1,7 mil.

“Os casos conhecidos pelas Secretarias Municipais de Saúde (SMS), mas não informados nesses sistemas não são computados no Boletim Estadual. Cabe às SMSs monitorar, atualizar e encerrar os casos nos sistemas de notificação”, afirmou a SES-GO, por meio de nota.

A secretaria estadual também elencou uma série de problemas que atrapalham na consolidação dos dados, entre eles “inconsistências nos sistemas, como duplicidades, divergências na classificação e evolução dos casos (suspeitos, confirmados, descartados e óbitos) ou até mesmo por função de casos com residência em um determinado município serem notificados por outro município devido à oferta de atendimento”.

A SES-GO diz trabalhar “para que o boletim seja o mais fiel possível a realidade da Covid-19 em Goiás”.