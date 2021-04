Cidades SES entrega só segunda-feira

A distribuição das novas 266,8 mil novas doses de vacina contra a Covid-19 que chegam em Goiás hoje (2) acontecerá apenas na segunda-feira (5). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), o grupo de pessoas que fez a distribuição da última remessa no interior chegou nesta quinta-feira (1º) a Goiânia e precisa descansar antes de voltar para as rota...