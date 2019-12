Cidades SES diz incentivar repasse para custeio e equipamento

As verbas das emendas impositivas, por serem da área da saúde, são pagas a partir da Secretaria Estadual de Saúde (SES) a partir do que foi aprovado pelos deputados e sancionado pelo governador. O dinheiro recebido pelos municípios não podem ser usados de maneira diferente do que foi aprovado e a SES tem de cumprir a destinação. A secretaria informa que não estimula o ...