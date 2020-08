A Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) confirmou mais 682 novos casos do coronavírus em Goiás no boletim publicado neste domingo (16). De acordo com a pasta, o Estado tem 101.725 casos de doença e 161.045 casos suspeitos em investigação. Do total de confirmações, 92.666 pessoas se recuperaram.

Ainda segundo a SES, há 2.322 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, oito a mais do que nesse sábado (15). A taxa de letalidade é de 2,28%. Há 63 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 1.004 mortes suspeitas nos municípios goianos.

As informações sobre os casos de coronavírus em Goiás são publicadas pela SES diariamente.