Vida Urbana SES alerta para o baixo índice de vacinação contra gripe em Goiás A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) já matou 48 pessoas no Estado este ano

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) está preocupada com o baixo índice de cobertura vacional contra gripe em todo o estado. Nesta terça-feira (23), durante entrevista à imprensa, autoridades da área disseram que em 12 dias de campanha, apenas 10,6% dos goianos que fazem parte dos grupos de risco, buscaram os postos de vacinação. No ano passado, no mesmo período, quase 5...