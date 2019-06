Cidades Servidores vão ter conjunto habitacional Pedido do funcionalismo municipal foi aprovado em 2015, mas só agora deve sair do papel. Área no Jardim Mariliza receberá apartamentos

Uma área de cerca de 20,7 mil metros quadrados na Avenida Aristóteles, esquina com as Ruas do Mogno, Angico e Jarina, no Jardim Mariliza, região Leste de Goiânia, vai ser o espaço de um condomínio habitacional voltado ao funcionalismo municipal. O cadastro dos servidores interessados, que devem ter renda familiar entre R$ 1,8 mil e R$ 7 mil e não possuir imóvel próprio,...