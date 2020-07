Cidades Servidores temem contágio pela Covid-19 na rede Atende Fácil, em Goiânia Após contaminação de colegas de trabalho, colaboradores temem ser infectados e querem que a Prefeitura de Goiânia oferte testes para detecção do novo coronavírus gratuitamente

Diversos servidores da Central Atende Fácil, da Prefeitura de Goiânia estão com medo de se infectar pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) depois de dois colegas de trabalho serem diagnosticados com a doença nas unidades do Paço Municipal e da Estação Ferroviária. Trabalhadores afirmam que protocolos de higiene não estão sendo seguidos da maneira adequada e pedem que a a...