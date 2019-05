Cidades Servidores públicos goianos devem participar de manifestação em Brasília Grupo é contra a proposta de reforma da previdência apresentada pelo Governo Federal

Na manhã desta terça-feira (21), aproximadamente 400 servidores goianos de 17 categorias ligadas à segurança pública saíram de Goiânia com destino a Brasília. Grupo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pretende participar de uma manifestação contra a proposta de reforma da previdência apresentada pelo Governo Federal. De acordo com a corporação, o grup...