Cidades Servidores e magistrados goianos que retornarem de viagem internacional ficarão afastados do TJGO Decreto foi assinado pelo presidente do TJGO, desembargador Walter Carlos Lemes em prevenção ao contágio do novo coronavírus

Juízes, desembargadores e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que retornarem de viagem, de férias ou afastamentos legais de países estrangeiros, deverão permanecer afastados da sede do Tribunal por 14 dias. A medida, que consta no Decreto Judiciário nº 557/2020 que foi assinado pelo presidente do TJGO, o desembargador Walter Carlos Lemes. De acordo...