Servidores do presídio de Anápolis interceptam pacote com nove celulares Material foi arremessado para dentro da unidade neste sábado (15)

Servidores da Unidade Prisional Regional (UPR) de Anápolis interceptaram, neste sábado (15), dois pacotes que foram arremessados para dentro do local com nove celulares, chips, carregadores, fones de ouvido e cabos USB. Os servidores também encontraram 55 gramas de substância análoga à cocaína e 56 gramas de maconha dentro dos pacotes. De acordo com a Diretoria-geral de Adm...