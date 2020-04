Profissionais de saúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG) estão insatisfeitos com a qualidade de máscaras cirúrgicas que chegaram recentemente na unidade. O material do equipamento de proteção individual (EPI) é aparentemente mais fino que a máscara utilizada usualmente no hospital.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais desde o último domingo (12), servidoras do hospital comparam as máscaras atuais com as antigas, de três camadas. “Diz ser dupla (camada de proteção), mas qualquer um pode ver que é simples e se desfaz com o menor toque. Péssima qualidade”, diz uma funcionária do HC na gravação, manuseando as máscaras novas que aparentam ser mais finas.

Ainda no vídeo, as servidoras fazem um teste borrifando um líquido nos dois tipos de máscara. Na máscara de tripla proteção as gotículas são barradas e não chegam do outro lado. Na máscara que seria de dupla de proteção, as gotículas atravessam o tecido do EPI. “Por que um material tão ruim, de péssima qualidade, nos é oferecido nesse momento de tanta gravidade?”, questiona uma funcionária.

O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde-GO) tomou conhecimento do vídeo com a denúncia e vai pedir uma avaliação técnica da Vigilância Sanitária para verificar a qualidade das máscaras cirúrgicas. “Aparentemente a máscara não garante total segurança ao profissional”, informa a entidade por nota.

A presidente do Sindsaúde-GO, Flaviane Alves Barbosa, defende que os profissionais de saúde usem duas máscaras para garantir a proteção. “A máscara é uma proteção de barreira. Para as pessoas que não estão no atendimento de saúde até serve esta do vídeo. Agora, os trabalhadores em atendimento não protege nada e concordo com ela. É preciso usar duas”, diz a representante da categoria. Segundo Flaviane, a mesma orientação foi repassada para trabalhadores do Hospital de Urgência da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena de Goiás, onde também há máscaras do mesmo tipo.

Por nota, o HC-UFG informou que as máscaras mostradas no vídeo têm registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Ela foi adquirida em um processo que busca repor os EPI’s da unidade. Esse lote será analisado e, caso sua fabricação esteja em desacordo com as normas, a empresa será notificada e o material devolvido”, diz comunicado oficial do hospital. Segundo a unidade, mesmo com os recursos financeiros, há grande dificuldade de estoque nos distribuidores e fabricantes.

Compra emergencial

O superintendente do HC-UG, José Garcia Neto, explica que tanto as máscaras de duplo folheto, como triplo folheto, são permitidas pela Anvisa. “Foi feito uma compra pequena na época por que era a única no mercado para pronta entrega, se não o hospital ficaria sem. Devem durar uns quinze dias quando novas máscaras de triplo folheto deverão chegar”, explica o gestor.

Garcia Neto salienta que os atendimentos de Covid-19 não são feitos com a máscara cirúrgica e sim com a N-95 ou PFF2, que tem maior proteção. As máscaras mostradas no vídeo, ainda segundo Garcia Neto, são apenas para uso em áreas administrativas e não na parte assistencial. “Lembrando que se a crise continuar se agigantando, máscaras vão faltar no mundo inteiro. Qualidade não vai nem ter como discutir”, declara o superintendente. Ele destaca que não houve nenhum caso de contaminação interna dentro do HC-UFG.

Processo interno

A divulgação do vídeo denunciando a baixa qualidade das máscaras foi criticada pelo gestor, que classificou a atitude dos funcionários como “ridícula”. “Quando há dúvidas as coisas devem ser analisadas intra corporis, ou seja não há necessidade de denúncias ridículas e mal intencionadas, visto que se o material não corresponde, a empresa é notificada e o material devolvido”, defende.

De acordo com ele, os autores da gravação foram identificados e está sendo aberto um processo de responsabilização. “A pessoa que fez (o vídeo) cometeu vários crimes. Inclusive expondo as empresas sem nenhuma avaliação técnica oficial e por experts”, declara Garcia Neto.