Os servidores das 43 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Anápolis, na região Central de Goiás, passam por treinamento na manhã desta segunda-feira (16), com isso os locais estão fechados. A gerente da Vigilância Epidemiológica de Anápolis, Mirlene Garcia, explicou que os profissionais estão recebendo orientação específica em relação à infecção (Covid-19) com um infectologista. Em seguida, será trabalhado com os servidores o fluxo de atendimento das unidades de saúde do município para o enfrentamento da doença.

Em seu perfil no Instagram, a prefeitura orienta que quem precisar de atendimento deve procurar as unidades estendidas do Parque Iracema e Abadia Lopes da Fonseca e UPAs da Vila Esperança e Pediátrica. De acordo com a postagem, o atendimento nas UBSs será normalizado durante o período da tarde. A prefeitura orienta ainda que casos de agendamento que estavam previstos para a manhã desta segunda serão remarcados.

Educação

Com a determinação da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) de suspender as aulas por 15 dias, como mais uma medida para conter o avanço do Covid-19 em Goiás, Anápolis aderiu a decisão.

Em nota, a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que as aulas da rede pública e privada no município serão suspensas a partir de quarta-feira (18), por período de 15 dias. Esse prazo de acordo com a nota técnica da SES-GO pode ser prorrogado.

De acordo com o comunicado, “as unidades da rede municipal de Educação funcionarão normalmente nestas segunda e terça-feira para que todos os responsáveis pelos alunos consigam tomar conhecimento da medida e se organizar para a mudança de rotina. A suspensão das aulas também se estende aos alunos atendidos pelas Secretarias Municipais de Cultura e Esporte.”