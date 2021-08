Servidores municipais da educação em Goiânia que atuam nas instituições de ensino da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) Jarbas Jayme, na região Sudoeste da capital, estão sendo testados nesta terça-feira (17). A testagem teve início às 8h da manhã e segue até 16 horas.

O objetivo da ação é oferecer mais segurança aos profissionais e aos alunos que retornaram para as salas de aulas no início desta semana. Segundo a prefeitura, mil testes foram disponibilizados para o CRE Jarbas Jayme. A testagem ampliada também deverá ser realizada em todas as regionais nas próximas semanas.

Secretário de saúde, Durval Pedroso, informa que as testagens estão programadas para acontecer nos dias 17, 19, 24, 26 e 31 de agosto. “Com essa iniciativa teremos condições de identificar casos assintomáticos. O objetivo é quebrar a cadeia de transmissão do novo coronavírus e garantir mais segurança neste momento de retomada das aulas em escolas e Cmeis”, explica.

Além das ações direcionadas para os servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME), a prefeitura informou que os interessados em realizar testes para detectar a Covid-19 podem procurar também as testagens para o público em geral que são realizadas todas às quartas e sextas-feiras em diferentes regiões da cidade.