Cidades Servidores da educação de Goiás que fazem parte do grupo de risco podem continuar em home office Decisão contempla os profissionais que ainda não receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19

Atualizada às 9h39. Uma decisão liminar suspendeu o retorno presencial dos profissionais da educação da rede estadual filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) no Estado. A decisão concedida na noite desta segunda-feira (9) é do desembargador Walter Carlos Lemes. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a presidente do Sintego, Bia de...