Servidores contam que clima no Semiaberto era de provocações

Em condição de anonimato, a reportagem conversou com quatro servidores do Estado sobre o cenário da Colônia Agroindustrial de Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, no dia rebelião, 1º de janeiro do ano passado, assim como dias antes e depois. A reportagem apurou que no dia estavam de plantão na unidade seis agentes, sendo que um deles estava...