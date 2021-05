Cidades Servidora do Ministério da Saúde confirma plano para difundir cloroquina em Manaus Durante depoimento ao MPF, ela diz que o ministério incentivou o uso do fármaco em diversas visitas de médicos voluntários a unidades de saúde de Manaus

A secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, confirmou que ela foi responsável pela organização de uma comitiva de médicos que foi ao Amazonas para difundir o uso da cloroquina como tratamento contra a Covid-19. Não existem estudos conclusivos sobre a eficácia do medicamento no combate ao coronavírus. As informações são do jornal O G...