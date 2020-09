Cidades Servidor do TCM-GO morre de Covid-19 Ariovaldo Pereira de Morais deixa a mulher, dois filhos, duas noras e dois netos

O advogado Ariovaldo Pereira de Morais, servidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM), morreu na terça-feira (22), em Goiânia, em decorrência de complicações por Covid-19. O servidor deixa a mulher, dois filhos, duas noras e dois netos. Em nota, o presidente do tribunal, Joaquim de Castro, lamentou o falecimento de Ari...