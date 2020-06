Um recepcionista do Centro de Referência e Ortopedia e Fisioterapia (Crof) morreu neste final de semana de Covid-19, em Goiânia. Arione Luiz da Silva, de 59 anos, estava internado no Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC).

No dia 30 de maio, segundo a TV Anhanguera, Arione teve febre e no dia seguinte apresentou outros sintomas. No dia 1º de junho procurou atendimento médico, foi colocado em isolamento e depois encaminhado para um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara.

Em nota publicada no site da Prefeitura de Goiânia, a Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho. “Ratificamos nosso voto de pesar pela grande perda e agradecemos pela dedicação e trabalho prestado ao município de Goiânia”, finaliza a nota.

A reportagem também entrou em contato com a Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde/GO) e aguarda um posicionamento.