Cidades Servidor de Vila Boa é preso suspeito de usar ambulância da cidade para transportar drogas O homem, que não teve a sua identidade revelada, foi flagrado com dez tabletes de maconha e comprimidos de ecstasy, que seriam entregues para um motorista de aplicativo em um posto de combustíveis em Formosa

Um servidor da Prefeitura de Vila Boa, cidade goiana situada no Entorno do Distrito Federal (DF), foi preso na noite desta sexta-feira (8) suspeito de utilizar uma ambulância do município para fazer o transporte de drogas. O homem, que não teve a sua identidade revelada, foi flagrado com dez tabletes de maconha e comprimidos de ecstasy, que seriam entregues para u...