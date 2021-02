Cidades Servidor de UPA em Goiânia é preso com atestados médicos, carimbos e medicamentos De acordo com a GCM, o suspeito ainda ofereceu R$ 6 mil para cada um dos três agentes que fizeram o flagrante

Um idoso de 62 anos, servidor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Maria Perillo, em Goiânia, foi preso ao ser flagrado com vários atestados médicos, carimbos e medicamentos. A suspeita, de acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), é que ele tenha furtado todo o material na UPA do Jardim Curitiba I. Segundo a corporação, diversas denúncias contra o servid...