Servidor da Prefeitura de Guarinos é alvo da Operação Confisco da DOT Rogélio Mendes Ferreira estaria se apropriando de valores referentes ao Imposto de Transmissão Intervivos

Rogélio Mendes Ferreira, servidor público da prefeitura de Guarinos, município da região do Vale do São Patrício, foi o alvo da Operação Confisco desencadeada nesta terça-feira (4) pelo delegado Marcelos Aires, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) com o apoio das delegacias de Ceres e Itapaci. O servidor teria recebido de f...