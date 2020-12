Cidades Serviços do Citybus 2.0 são temporariamente suspensos em Goiânia Anúncio foi divulgado na noite deste domingo nas redes sociais da empresa

Os serviços do Citbybus 2.0 foram suspensos temporariamente em Goiânia. A informação foi divulgada na noite deste domingo (20) nas redes sociais da HP Transportes. No comunicado, a empresa informa que a medida foi tomada “para que todos os recursos da empresa sejam concentrados no custeio da operação do serviço básico e obrigatório.” &nb...