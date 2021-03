Cidades Serviço não essencial causa 52% da lotação Mais da metade dos usuários dos ônibus da Região Metropolitana de Goiânia é de trabalhadores de atividades que deveriam estar paradas, conforme decreto municipal

Mais da metade dos usuários do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia que utilizam os ônibus para ir ou voltar do trabalho atua em atividades não essenciais, de acordo com a classificação adotada pela Prefeitura da capital no último decreto que restringe o funcionamento das empresas. Segundo uma pesquisa feita pelo consórcio das empresas co...