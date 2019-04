Vida Urbana Serviço de iluminação será privatizado em Goiânia Paço Municipal divulga nesta terça-feira (23) edital de chamamento para que empresas apresentem projetos que primem por maior economia, modernização e expansão da rede pública

O serviço de iluminação pública municipal em Goiânia vai ser objeto de concessão à iniciativa privada a partir de meados do próximo ano. Atualmente, o Paço tem como terceirizado o serviço de manutenção dos pontos luminosos em contrato com a empresa Citelum, firmado em 2016 e que está no terceiro aditivo. A ideia é que seja feito um acordo mais robusto com uma empresa...