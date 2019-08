Cidades Serviço de Citybus será substituído por ônibus convencionais em Goiânia Mudança, na prática, coloca fim no transporte de passageiros pelos mini-ônibus nas seis linhas que operavam nos horários de pico na capital. Projeto de Citybus 2.0 continua valendo

O consórcio das empresas concessionárias de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (Redemob) anunciou na tarde de hoje (2) a substituição do serviço de Citybus por ônibus convencionais a partir de segunda-feira (5), quando a operação do sistema de transporte retorna ao normal, já que desde o fim de junho se operava com planilha de férias. Assim, os usuários n...