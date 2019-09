Cidades Será que vai continuar chovendo no fim de semana em Goiânia? Confira previsão do tempo

O clima mudou completamente essa semana em Goiás! As temperaturas despencaram, a umidade melhorou, a chuva chegou e até o frio apareceu, que o diga as pamonharias. Sextou, e o fim de semana, como vai ser? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Climatempo, pode comemorar porque a chuva continua em Goiânia. Veja abaixo as previsões: Inmet Dia: sábado (28) ...