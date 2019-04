Vida Urbana Sequestrador invade casa em Rio Verde e obriga refém a transmitir o crime ao vivo pelo Facebook Durante a rendição, o suspeito foi baleado de raspão no rosto

Um sequestrador obrigou uma refém a transmitir o crime ao vivo pelo Facebook na noite desta segunda-feira (8), no bairro Residencial Veneza, em Rio Verde. Momentos depois, o homem liberou a vítima e se entregou à polícia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz tinha intenção de cometer um roubo na residência e rendeu uma jovem na porta de cas...