Cidades Sequestrador de ônibus queria “entrar para a História”, dizem reféns Os passageiros contaram que o sequestrador William Augusto do Nascimento, de 20 anos, disse que não queria machucar ninguém nem roubar nada

Os passageiros do ônibus sequestrados ontem (20), na Ponte Rio-Niterói contaram que o sequestrador William Augusto do Nascimento, de 20 anos, disse que não queria machucar ninguém nem roubar nada. Segundo os reféns, o homem dizia apenas que queria “entrar para a História.”A ação, no entanto, parecia planejada, segundo as testemunhas. O sequestrador havia levado os pot...