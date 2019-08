Cidades Sequestrador de ônibus na Ponte Rio-Niterói é morto pela polícia do Rio Homem mantinha reféns desde as 5h30 e foi atingido por snipers da polícia; ação durou cerca de quatro horas

Um homem que fazia passageiros de um ônibus da Viação Galo Branco como reféns na Ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira, 20, foi morto por atiradores de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O sequestro se iniciou por volta das 5h30 e durou cerca de quatro horas. A Ponte Rio-Niterói está totalmente interditada, no sentido Rio. O sentido Niteró...