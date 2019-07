Cidades Sequestrado e envenenado Funcionário de um frigorífico, o rapaz de 22 anos tinha acabado de receber suas férias quando foi abordado por quatro homens em Niquelândia e levado para Goianésia

Continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Dr. Domingos Mendes, em Ceres, no Vale do São Patrício, para onde foi levado na quarta-feira, 24, o jovem obrigado a ingerir veneno por quatro homens que o sequestraram em Niquelândia, no norte de Goiás. Funcionário de um frígorífico de peixes, Vanderlei dos Santos Oliveira, 22 anos, tinha acabado d...