Cidades Sepultado corpo de mulher morta e abandonada dentro de porta-malas de carro em Goiás O suspeito do crime e namorado de Solange Aires dos Santos, 43 anos, foi preso em um apartamento em Goiânia

O corpo de Solange Aires dos Santos, 43 anos, foi enterrado na manhã desta quinta-feira (13) no cemitério de Paraúna, no Sul de Goiás. Ela foi encontrada morta nesta quarta-feira (12) dentro de um porta-malas de um carro abandonado no trevo da GO-162 com a GO-408, em Palminópolis, a 120 quilômetros de Goiânia. O suspeito do crime e namorado de Solange está preso. O homem ...