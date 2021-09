Cidades Sentido da Rua 200 é alterado com inauguração de ponte sobre Marginal Botafogo, em Goiânia Via deixou de funcionar nos dois sentidos e se tornou mão única

Com a inauguração nesta terça-feira (28) da Ponte da Avenida Leste Oeste sobre a Marginal Botafogo, a prefeitura alterou o sentido da Rua 200, que é a continuação da Avenida Engenheiro Fuad Rassi, no setor Nova Vila. A mudança pegou muitos motoristas de surpresa na manhã desta quarta-feira (29). A via deixou de funcionar nos dois sentidos para se tornar mão única....