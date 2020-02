Cidades “Senti que a justiça foi feita”, diz advogado de proprietários de terreno do Parque Oeste em Goiânia Defensor conta a história dos proprietários; padre e ex-secretário de segurança pública relembram desocupação

No dia em que os primeiros ocupantes chegaram ao Parque Oeste Industrial, o advogado Semy Hungria recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, estava Anália Severina Ferreira, que era a proprietária do terreno e viúva de Sebastião Júlio de Aguiar, responsável pela aquisição da fazenda que depois foi loteada e deu origem ao setor. À época, ela tinha três filhos sexagená...